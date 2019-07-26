В выходные на самарской набережной будут звучать джаз, барабаны "АШЕ" и хэндпаны

27 и 28 июля на Маяковском и Некрасовском спусках набережной реки Волга продолжаются танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта "Культурное сердце России", сообщает пресс-служба мэрии города.

Музыкальный вечер субботы, 27 июля, на Некрасовском спуске в 18.00 откроет музыкальный клуб Самарского университета "Белый рояль" — это талантливые студенты, играющие в самых разнообразных жанрах. Они постоянные участники городских праздников и фестивалей.

В 19:00 музыкальную программу продолжит молодой джазовый коллектив "Monocle".

В 20:00 завершат музыкальный вечер "Барабаны "АШЕ". Барабанные ритмы, музыкальная программа и мастер-класс — для гостей и жителей города.

А на Маяковском спуске этот вечер станет танцевальным. Лучшие танцевальные школы города каждые выходные представляют свои показательные выступления и мастер-классы. Так, латиноамериканские ритмы представит танцевальная школа "Dance and Live".

В воскресенье, 28 июля, в 18:00 на Некрасовском спуске будут звучать необычные музыкальные инструменты — хэндпаны. По форме они напоминают "летающие тарелки", сделаны из стали, а их звучание сравнивают с арфой. Лидия Жукова-Игольникова познакомит зрителей с хэндпанами и также представит музыкальный инструмент RAV Vast.

В 19:00 выступит этно-фолк группа "Этрусски": русские традиции в современном звучании. В основе репертуара — русские традиционные песни и стихи, взятые из архивных записей фольклорно-этнографических экспедиций разных уголков России, а также записанные от аутентичных исполнителей в Самарском регионе. Группа "Этрусски" является "переводчиками" истинно народных песен, добавляя в них драйва, динамики, современного звучания и экспериментируя со стилями.

В 20:00 закончит вечернюю программу коллаборация двух творческих коллективов города — школы танцев "Tribe" и музыкальной группы "Distorted blur". Зрителей ждет синтез музыки и танца, сочетание музыкального направления "ambient" и импровизации от танцоров.

На Маяковском спуске в 18:00 начнет программу танцевальная школа "Бруклин". Свое творчество представят танцоры из Самары, Саратова, Тюмени, Уфы, Тольятти, Казани и Москвы.

В 19:00 педагоги танцевально-спортивного клуба "Та-Ис" проведут мастер-классы по направлению "дэнсхолл" — это социальный танец, родившийся на улицах Ямайки в 80-х годах. В танце много акробатики и трюков.

В 20:00 — барабанные ритмы от коллектива "Самбара". Зрители смогут поучаствовать в мастер-классе и потанцевать под зажигательные ритмы.