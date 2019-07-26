Председателем Кинельского районного суда назначен Али Усманов из Приволжского окружного военного суда. Соответствующий указ президента России опубликован на портале правовой информации.

53-летний Усманов — подполковник юстиции запаса. Начинал карьеру судьи в 26 гарнизонном военном суде, с 2013 по 2017 год был председателем 40 гарнизонного военного суда. В мае 2017 г. был назначен судьей Приволжского окружного военного суда.

Кресло председателя Кинельского районного суда вакантно с августа 2017 г., когда, занимавший его с 2005 г., Николай Васев написал заявление о прекращении полномочий.

Этим же президентским указом от обязанностей представителя главы государства в квалификационных коллегиях судей освобожден теперь уже бывший Главный федеральный инспектор по региону Сергей Чабан. На это место назначен его сменщик на посту ГФИ Владимир Купцов.

Кроме того, указом назначены еще 13 судей базирующегося в Самаре Шестого кассационного суда общей юрисдикции: Максим Бегунов, Закарий Вагапов, Наталья Волынчук, Олег Загороднов, Евгений Карякин, Валерий Кияйкин, Сергей Краснов, Риф Набиев, Алексей Плеханов, Сергей Рубанов, Роза Тароян, Елена Федотова и Элен Штейн.





