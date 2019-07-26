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Баскетбол Спорт

Форвард БК "Самара" сыграет за сборную России на первенстве Европы U18

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форвард БК "Самара" Данила Чикарев и тренер молодежной команды волжан Дмитрий Пивцайкин вошли в состав сборной России для участия в первенстве Европы среди юношей до 18 лет (U18), сообщает пресс-служба клуба. Соревнования стартуют в субботу, 27 июля, в греческом городе Волос.

Российская команда попала в группу В, в которой сыграет вместе со сборными Литвы (27 июля), Черногории (28 июля) и Италии (29 июля). В плей-офф выходят все 16 участников турнира. Там они с 1 по 4 августа разыграют все места первенства Европы.

Данила Чикарев — один из лидеров молодежной команды БК "Самара", с которой он завоевал бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, в прошедшем сезоне он дебютировал и в главной команде клуба в Суперлиге. В июне Чикарев в составе сборной России U18 принял участие в Кубке мира по баскетболу 3×3, где дошел до полуфинала.

Дмитрий Пивцайкин работает в системе БК "Самара" с лета 2014 г. Он дважды приводил юношескую команду клуба к медалям Детско-юношеской баскетбольной лиги, а два последних сезона возглавлял команду "Самара-2", с которой брал "серебро" и "бронзу" Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2017 г. Пивцайкин входил в тренерский штаб сборной России на первенстве Европы U16.

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