16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В администрации "Самарской Луки" и дома у главы нацпарка прошли обыски по делу о мошенничестве Экс-сотруднику спецсвязи из Самары, ранившему иностранца, заочно предъявили обвинение По факту ограбления на 15 млн руб. в Тольятти возбудили уголовное дело В Тольятти задержан мужчина, похитивший на ж/д станции трубы В Тольятти люди в камуфляже ограбили офис и скрылись на дорогой иномарке

Преступления Происшествия

В машине жителя Кинельского района нашли более 400 г марихуаны

КИНЕЛЬ. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 244
Версия для печати

В Кинельском районе полицейские задержали автомобилиста с более чем 400 г наркотика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Chevrolet под управлением 29-летнего жителя с. Богдановка остановили на дороге между пос. Усть-Кинельский и с. Новый Сарбай. При проверке документов автомобилист нервничал и его решили досмотреть. На заднем сиденье нашли пакет с 442,87 г марихуаны.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков и имущественные преступления. Подозреваемый сказал, что запрещенное вещество хранил для себя. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4