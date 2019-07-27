В машине жителя Кинельского района нашли более 400 г марихуаны

В Кинельском районе полицейские задержали автомобилиста с более чем 400 г наркотика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Chevrolet под управлением 29-летнего жителя с. Богдановка остановили на дороге между пос. Усть-Кинельский и с. Новый Сарбай. При проверке документов автомобилист нервничал и его решили досмотреть. На заднем сиденье нашли пакет с 442,87 г марихуаны.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков и имущественные преступления. Подозреваемый сказал, что запрещенное вещество хранил для себя. Возбуждено уголовное дело.