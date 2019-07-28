На посту "Зеленовка" остановили водителя грузовика с поддельными документами

В Ставропольском районе инспекторы ДПС на посту "Зеленовка" задержали водителя с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фуру DAF остановили для проверки. Находившийся за рулем мужчина предъявил свидетельство о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы. Инспекторы усомнились в подлинности этого документа. Позже специалисты подтвердили, что свидетельство поддельное.

Подозреваемый — 39-летний житель Архангельской области. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование подложного документа").