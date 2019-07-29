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Баскетбол Спорт

В структуре БК "Самара" появилось женское подразделение

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке президента Федерации баскетбола Самарской области Владимира Аветисяна, министра спорта региона Дмитрия Шляхтина и президента БК "Самара" Камо Погосяна, с учетом мнения ведущих специалистов было принято решение о создании в структуре самарского клуба полноценного женского подразделения.

Команды БК "Самара" в сезоне-2019/2020 выступят в первенстве ДЮБЛ среди девушек и женской Суперлиге-2.

Основу этих команд составят местные баскетболистки. Многие из них являются воспитанницами известного в стране семейного дуэта тренеров — Виктора и Марины Курильчук, которые не раз выигрывали с командами девушек медали чемпионатов страны различных возрастов и подготовили несколько игроков для юношеских и молодежных сборных России.

Виктор Курильчук, много лет отдавший самарскому баскетболу и как игрок, возглавит команду Суперлиги-2. Она приступит к подготовке к сезону с 1 августа.

С командой ДЮБЛ будет работать Ольга Овчаренко, с ближайшим резервом, девушками 2005 г. р., весной ставшими бронзовыми призерами первенства России — Марина Курильчук.

"Развитие женского баскетбола — одно из приоритетных направлений работы нашей Федерации. Принимая решение о создании в структуре БК "Самара" женской команды, которая выступала бы на профессиональном уровне, мы прежде всего учитывали полученный опыт и профессиональные достижения клуба. Я давно и хорошо знаю Камо Погосяна. Уверен, что он с присущей ему энергией возьмется за новое направление, и женская команда "Самары" станет хорошим трамплином во взрослый баскетбол для наших талантливых девчонок", - отметил президент Федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян.

 

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