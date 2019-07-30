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Россельхозбанк на 30% увеличил объем обслуживания ВЭД самарских экспортеров

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первое полугодие 2019 года объем обслуживаемой Самарским филиалом РСХБ внешнеэкономической деятельности увеличился на 30% и превысил 83 млн долларов США. Кредитный портфель филиала по клиентам-экспортерам составил 1,9 млрд рублей, из них 1 млрд рублей — в сфере АПК.

Россельхозбанк ввел ряд преференций для компаний АПК, ведущих экспортную деятельность. Отменены комиссии по 11 услугам, в том числе на открытие и ведение счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, переводы в рублях и иностранной валюте, выполнение Банком функций агента валютного контроля и другие. Специальные условия распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые поставили на учет и обслуживание в РСХБ новый или действующий экспортный контракт. Акция действует во всей региональной сети по 31 января 2020 года.

"Мы обслуживаем экспортные контракты в Самарском филиале Россельхозбанка уже более 3 лет. Важно, что Банк регулярно улучшает условия, и новые контракты мы будем обслуживать уже с учетом льготного предложения. Это позволит предприятию нарастить обороты по экспорту продукции с минимальными затратами для бизнеса", — прокомментировал Виктор Ермолаев, директор сельхозпредприятия ООО "Возрождение-98".

"В ближайших планах у нас — развитие акселерационных программ совместно с Российским экспортным центром и запуск кредитования участников ВЭД под залог выручки по экспортным контрактам. Подробнее об этом можно будет узнать на предстоящей ХХI Поволжской агропромышленной выставке", — заявил директор Самарского филиала АО "Россельхозбанк" Раиль Багдалов.

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