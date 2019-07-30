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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на двух магистральных нефтепроводах в Самарской области

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах Кулешовка — Куйбышев и Покровка — Кротовка-2 в Самарской области. Цель — повышение надежности систем эксплуатируемых трубопроводов.

Во время плановой остановки на 62 часа магистрального нефтепровода Покровка — Кротовка-2 бригады центральной ремонтной службы Самарского районного нефтепроводного управления заменили задвижку на линейной части.

На линейной части магистрального нефтепровода Кулешовка — Куйбышев специалисты вырезали шесть дефектов и два ненормативных вантуза. Работы проведены за 48 часов во время плановой остановки транспортировки нефти.

Транспортировка нефти по МН Кулешовка — Куйбышев и Покровка — Кротовка-2 возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

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