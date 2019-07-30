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Преступления Происшествия

Мужчина украл документы бывшей жены, чтобы не дать ей снова выйти замуж

ИСАКЛЫ. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Исаклинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 57-летнего местного жителя. Ему вменяют хищение чужого паспорта и других документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии предварительного следствия, мужчина решил помешать бывшей супруге выйти замуж за другого, украв ее документы. Сельчанин выпил, проник в дом женщины и забрал паспорт, сберкнижку, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и справку об освобождении из мест лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье участка № 135 Исаклинского района.

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