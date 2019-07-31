"Лада" крупно проиграла "Челмету" — 0:5

Во вторник, 30 июля, во втором матче между "Ладой" и "Челметом", тольяттинцы уступили гостям со счетом 0:5, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Во вторник, 30 июля, во втором матче между "Ладой" и "Челметом", тольяттинцы уступили хозяевам со счетом 0:5, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Челябинцы больше атаковали, владели инициативой и закономерно первыми открыли счет. В дальнейшем они только наращивали преимущество, забросив еще три шайбы в ворота, которые защищал Артем Забродин. В третьем периоде ему на смену вышел Александр Скрынник, но и он не смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Итог — 0:5.
Шайбы забросили:
- 1:0 — Шипин (Гришаков, 10.59)
- 2:0 — Назаркин (Тарасов, Шабанов, 34.46, бол.)
- 3:0 — Безруков (Попов, Ширяев, 37.21)
- 4:0 — Шипин (Ширяев, 43.22)
- 5:0 — Попов, 59.04