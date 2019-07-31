16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" победила "АК-59" — 5:3 "Лада" крупно проиграла "Челмету" — 0:5 ХК "Лада" одержал победу в первом контрольном матче межсезонья Защитник Дмитрий Возовик подписал контракт с "Ладой" Семен Варламов перешел в "Нью-Йорк Айлендерс".

Хоккей Спорт

"Лада" крупно проиграла "Челмету" — 0:5

ЧЕЛЯБИНСК. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.В
Читали: 58
Версия для печати

Во вторник, 30 июля, во втором матче между "Ладой" и "Челметом", тольяттинцы уступили гостям со счетом 0:5, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Во вторник, 30 июля, во втором матче между "Ладой" и "Челметом", тольяттинцы уступили хозяевам со счетом 0:5, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Челябинцы больше атаковали, владели инициативой и закономерно первыми открыли счет. В дальнейшем они только наращивали преимущество, забросив еще три шайбы в ворота, которые защищал Артем Забродин. В третьем периоде ему на смену вышел Александр Скрынник, но и он не смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Итог — 0:5.

Шайбы забросили:

  • 1:0 — Шипин (Гришаков, 10.59)
  • 2:0 — Назаркин (Тарасов, Шабанов, 34.46, бол.)
  • 3:0 — Безруков (Попов, Ширяев, 37.21)
  • 4:0 — Шипин (Ширяев, 43.22)
  • 5:0 — Попов, 59.04

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4