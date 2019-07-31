"Лада" крупно проиграла "Челмету" — 0:5

Во вторник, 30 июля, во втором матче между "Ладой" и "Челметом", тольяттинцы уступили гостям со счетом 0:5, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Во вторник, 30 июля, во втором матче между "Ладой" и "Челметом", тольяттинцы уступили хозяевам со счетом 0:5, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Челябинцы больше атаковали, владели инициативой и закономерно первыми открыли счет. В дальнейшем они только наращивали преимущество, забросив еще три шайбы в ворота, которые защищал Артем Забродин. В третьем периоде ему на смену вышел Александр Скрынник, но и он не смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Итог — 0:5.

Шайбы забросили: