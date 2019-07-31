Самарец пытался купить данные об умерших у полицейского

В Самаре возбудили уголовное дело о попытке подкупа полицейского, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Промышленного района Самары.

Старшему лейтенанту полиции предложили 26 тыс. руб. за предоставление информации о людях, умерших по тем или иным причинам на территории Кировского района.

Правоохранитель от взятки отказался, а "покупателя" задержали сотрудники подразделения собственной безопасности областного МВД.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу", которая предусматривает наказание в виде штрафа до полутора миллионов рублей или реальное лишение свободы на срок до 8 лет.

Расследование ведется в следственном отделе по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области. июля