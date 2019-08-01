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Культура

В 2019 г. фестиваля "Пластилиновый дождь" в Самаре не будет

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Организаторы фестиваля "Пластилиновый дождь" сообщили, что в 2019 г. мероприятие проводиться не будет.

"Дорогие зрители и участники фестиваля! Наступил август и вопросов про фестиваль поступает все больше. Пришло время ответить на них. Сообщаем вам, что в 2019 г. фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" проводиться не будет. Организация фестиваля - дело очень сложное и финансово затратное. В этом году не выделили средства на его проведение", - говорится в сообщении в официальной группе фестиваля.

 

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