В 2019 г. фестиваля "Пластилиновый дождь" в Самаре не будет

Организаторы фестиваля "Пластилиновый дождь" сообщили, что в 2019 г. мероприятие проводиться не будет.

"Дорогие зрители и участники фестиваля! Наступил август и вопросов про фестиваль поступает все больше. Пришло время ответить на них. Сообщаем вам, что в 2019 г. фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" проводиться не будет. Организация фестиваля - дело очень сложное и финансово затратное. В этом году не выделили средства на его проведение", - говорится в сообщении в официальной группе фестиваля.