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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Суд аннулировал лицензию Тольяттинского винзавода

ТОЛЬЯТТИ. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением арбитражного суда Самарской области аннулирована лицензия ООО "Винзавод "Тольяттинский" на производство, хранение и поставки фруктовых вин.

Напомним, 15 апреля Росалкогольрегулирование (РАР) остановило выпуск вина на предприятии, затем обратилось в суд с требованием аннулировать лицензию. Этому предшествовала целая череда событий, о которых Волга Ньюс писал ранее.

Основанием для аннулирования лицензии стали экзогенные спирты, которые эксперты РАР обнаружили в красном вине "Кавказ". Сначала Росалкоголь добился в суде привлечения предприятия к административной ответственности - штрафу в 100 тыс. руб., следующий шаг - аннулирование лицензии. На винзаводе отметили, что собираются оспаривать эти решения в апелляционной инстанции.

Отметим, что параллельно из-за остановки работы "Тольяттинского" в отношении сотрудников РАР расследуется уголовное дело по статье 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".

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