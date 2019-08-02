Суд аннулировал лицензию Тольяттинского винзавода

Решением арбитражного суда Самарской области аннулирована лицензия ООО "Винзавод "Тольяттинский" на производство, хранение и поставки фруктовых вин.

Напомним, 15 апреля Росалкогольрегулирование (РАР) остановило выпуск вина на предприятии, затем обратилось в суд с требованием аннулировать лицензию. Этому предшествовала целая череда событий, о которых Волга Ньюс писал ранее.

Основанием для аннулирования лицензии стали экзогенные спирты, которые эксперты РАР обнаружили в красном вине "Кавказ". Сначала Росалкоголь добился в суде привлечения предприятия к административной ответственности - штрафу в 100 тыс. руб., следующий шаг - аннулирование лицензии. На винзаводе отметили, что собираются оспаривать эти решения в апелляционной инстанции.

Отметим, что параллельно из-за остановки работы "Тольяттинского" в отношении сотрудников РАР расследуется уголовное дело по статье 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".