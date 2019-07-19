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Пищевая промышленность АПК и пищепром

На сотрудников Росалкогольрегулирования возбудили дело из-за остановки Тольяттинского винзавода

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за остановки Тольяттинского винзавода в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования (РАР) возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности". ООО "Винзавод Тольяттинский" простаивает и несет убытки с апреля, когда РАР приостановил действие лицензии на производство фруктового вина.

По словам представителей винзавода, в РАР утверждают, что некое физическое лицо в конце минувшего года купило бутылку вина, которое показалось ему кислым. Покупатель якобы приобрел еще 7 бутылок красного вина и 7 бутылок белого и отвез его из Нижнего Новгорода в РАР на исследование в Москву.

22 января этого года на предприятие пришли с внеплановой проверкой представители прокуратуры Самарской области и Росалкогольрегулирования, они отобрали пробы и образцы вина. Экспертиза была проведена 15 марта и выявила, что продукция соответствует ГОСТу, но в ней обнаружены "экзогенные спирты" — то есть не полученные в результате естественного брожения, а внесенные извне.

С термином "экзогенные спирты" профессиональное сообщество не знакомо. "Возможно, речь идет об укреплении каких-то вин, то есть когда часть спирта образуется в результате брожения, а часть добавляется для укрепления вина. Но термин "экзогенный спирт" я не встречал", — комментирует заведующий кафедрой "Технология пищевых производств и биотехнология" СамГТУ доктор химических наук Владимир Бахарев.

15 апреля федеральная служба своим решением остановила выпуск вина.

Руководство же завода обратилось в СУ СК по Самарской области, которое, изучив представленные материалы, в июне возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО (копия постановления имеется в распоряжении редакции Волга Ньюс).

По версии следствия, внеплановая проверка была организована РАР с целью оказания давления на предпринимательскую деятельность. А приостановка работы завода привела к срыву контракта на реализацию продукции и многомиллионным убыткам в виде затраченных средств на сырье и комплектующие.

В СУ СК РФ по Самарской области на вопросы издания не ответили. В Росалкогольрегулировании заявили, что ведомство не дает комментариев до вынесения судебных решений.

Параллельно РАР пытается в суде аннулировать лицензию завода на производство фруктовых вин. Представители "Тольяттинского" утверждают, что это возможно лишь при наличии установленного судом нарушения со стороны производителя, а РАР останавливает конвейер на основании только признаков нарушения.

Кроме того, винзавод ставит под сомнение методику исследования продукции на наличие экзогенных спиртов, которое проводил Экспертно-аналитический отдел МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО. По словам представителей "Тольяттинского", это — методика на измерение изотопов в вине, в которой нет даже упоминания об экзогенных спиртах, и она является просто научной работой, на основании которой невозможно сделать выводы о качестве продукта.

"Есть институт, который разработал методику измерения соотношения изотопов в вине. Но она не гостирована, как например, методика для виноградных вин, которая четко определяет взаимосвязь между качеством продукции и измерениями изотопов в виноградном вине, куда ничего добавлять нельзя, кроме винограда. А плодовое вино — это сок, сахар и дрожжи, то есть здесь три ингредиента, которые бродят, и каждый из этих элементов дает свое соотношение изотопов. У нас есть письмо института-разработчика, согласно которому полученные значения изотопов могут быть от свекловичного сахара, от другого института виноделия — что данную методику вообще нельзя применять относительно качества продукции на соответствие ГОСТ", — говорит представитель завода.

Предприятие указывает также на отсутствие подписей экспертов в протоколе отбора проб. Подписей не оказалось и в судебном деле, однако РАР настаивает, что они есть, и обещал представить свою версию протокола с подписями.

"Идет очень сильное давление на производителей фруктового вина методом брожения. Бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, который сейчас в бегах в Израиле, придумал схему, когда не надо производить вино, а достаточно размешать ароматизатор, воду и спирт. Но потребитель понимает разницу между вином и химическим составом. И конечно же, мы на рынке мешаем, — говорит представитель завода. — Кроме того, чтобы добавить спирт, его где-то надо взять, однако все спиртзаводы контролирует РАР в онлайн-режиме, и они видят все движение спирта вплоть до капли".

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