Усольская соляная ярмарка открылась в Шигонском районе

27 июля в Шигонском районе в селе Усолье прошла Усольская соляная ярмарка, воссозданная по образцу прежних ярмарок, проводимых здесь вплоть до XVIII века. Мероприятие проходит в рамках общественного проекта "Культурное сердце России"

Уютный дворик музея истории Усольского края им. И. Н. Ульянова встречал посетителей вывеской над воротами "Добро пожаловать!". Торговые ряды, богатые уникальным товаром народного и современного творчества, аккуратно расположились по кромке двора. Здесь были представлены различные сувениры, изделия из лыка, дерева, кости, полудрагоценных камней, лент и других материалов, сладости домашнего приготовления.

Затем началась официальная часть мероприятия. Открыла 65-ю соляную ярмарку приветственными словами, сказанными в адрес присутствующих, руководитель муниципального учреждения культуры, молодежной политики и спорта администрации района Наталья Тютина. Продолжила официальную часть директор музея и одна из организаторов этой ярмарки Ольга Лисина.

Концертная часть была представлена как жителями района — Сергеем Пыжовым и театральной студией "Радуга" из села Усолье, вокальной группой "Ивушки" из села Подвалье, вокальной группой "Кумушки" из Комаровки, так и маститыми гостями из Ульяновской области и города Тольятти, ВИА "Минут на десять". Необычное звучание и джазовое исполнение лилось над Усольем впервые. В паузах между номерами проходили викторины с призами.

31 августа пройдет закрытие фестиваля "Усольская соляная ярмарка". Гостей ждет масса впечатлений, оригинальных покупок и концертных номеров от лучших коллективов района.

"Благодаря проекту "Культурное сердце России", Усольская соляная ярмарка включена в общую дорожную карту запланированных мероприятий Самарской области, а это значит, прошла расширенная реклама ярмарки, известной теперь далеко за ее пределами, — рассказала Ольга Лисина. — Мастеровой люд представлен не только местными творцами изделий, но и уральскими умельцами, а также гостями из Сызрани".