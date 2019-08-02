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Преступления Происшествия

Сызранец, вызвавшийся помочь женщине с покупками, обобрал ее

СЫЗРАНЬ. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителя Сызрани обвиняют в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в начале марта ранее судимый 40-летний мужчина был в гостях у знакомой и ее подруги. 38-летняя женщина попросила его сходить за покупками, дала для этого свою банковскую карту и сообщила пин-код. Но мужчина просьбу не выполнил, а потратил более 5 тыс. руб. по своему усмотрению.

Сейчас сызранца обвиняют в краже. Часть ущерба он возместил. Дело направили в суд для рассмотрения.

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