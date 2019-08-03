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Культура

Дмитрий Азаров пообещал поддержать фестиваль "Пластилиновый дождь"

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Инстаграме пообещал поддержать фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь".

Напомним, ранее организаторы сообщили в соцсетях, что в этом году фестиваля не будет из-за отсутствия средств на его проведение.

"В этом году фестиваль "Пластилиновый дождь" столкнулся с трудностями, появилась информация о его отмене, — написал Дмитрий Азаров. — После этого мне стали поступать обращения от организаторов и жителей с просьбой помочь в организации. Проигнорировать такое я не мог, так как этот фестиваль нравится людям и позволяет самым разным поколениям интересно отдохнуть. Тем более, что в рамках проекта "Культурное сердце России" именно по этому мероприятию было много пожеланий граждан.

Поручил министру культуры оказать содействие в проведении фестиваля "Пластилиновый дождь", в ближайший понедельник он встретится с организаторами, чтобы обсудить дату и место мероприятия".

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