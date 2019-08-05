Сборная России с баскетболистом "Самары" стала шестой на первенстве Европы U18

Сборная России, в состав которой вошли форвард БК "Самара" Данила Чикарев и главный тренер молодежной команды Дмитрий Пивцайкин, заняла шестое место на первенстве Европы для игроков не старше 18 лет (U18), сообщает пресс-служба волжан. Соревнования прошли с 27 июля по 4 августа в греческом городе Волос.

Данила Чикарев принял участие во всех матчах сборной России. На групповом этапе наша команда стала второй. В первом матче она переиграла сборную Литвы — 74:60 (Чикарев — 4 очка, 1 подбор), затем уступила сборной Черногории — 79:81 (Чикарев — 3 подбора), а в понедельник была сильнее сборной Италии — 63:56 (Чикарев — 1 очко, 2 подбора).

В 1/8 финала россияне переиграли команду Германии — 76:65 (Чикарев — 5 очков, 5 подборов). Однако в четвертьфинале наша сборная уступила будущим победителям турнира, команде Испании — 77:84 (Чикарев — 5 очков, 3 подбора). Завершила турнир команда матчами за 5-8-е места, где сначала вновь была сильнее сборной Литвы — 95:91 (Чикарев — 3 подбора), а затем проиграла сборной Франции — 57:101 (Чикарев — 5 очков, 1 подбор).

Таким образом, сборная России завершила первенство Европы на шестом месте.

Уже через несколько дней Данила Чикарев и Дмитрий Пивцайкин приступят к подготовке к новому сезону в БК "Самара".

Нынешним летом Данила Чикарев в составе сборной России выступал также на Кубке мира U18 по баскетболу 3×3, где наша команда стала четвертой.