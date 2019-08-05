16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сборная России с баскетболистом "Самары" стала шестой на первенстве Европы U18 В структуре БК "Самара" появилось женское подразделение Форвард БК "Самара" сыграет за сборную России на первенстве Европы U18 БК "Самара" завершил комплектование на сезон Форвард БК "Самара" Данила Чикарев сыграл за сборную России на турнире во Франции

Баскетбол Спорт

Сборная России с баскетболистом "Самары" стала шестой на первенстве Европы U18

АФИНЫ. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати

Сборная России, в состав которой вошли форвард БК "Самара" Данила Чикарев и главный тренер молодежной команды Дмитрий Пивцайкин, заняла шестое место на первенстве Европы для игроков не старше 18 лет (U18), сообщает пресс-служба волжан. Соревнования прошли с 27 июля по 4 августа в греческом городе Волос.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Данила Чикарев принял участие во всех матчах сборной России. На групповом этапе наша команда стала второй. В первом матче она переиграла сборную Литвы — 74:60 (Чикарев — 4 очка, 1 подбор), затем уступила сборной Черногории — 79:81 (Чикарев — 3 подбора), а в понедельник была сильнее сборной Италии — 63:56 (Чикарев — 1 очко, 2 подбора).

В 1/8 финала россияне переиграли команду Германии — 76:65 (Чикарев — 5 очков, 5 подборов). Однако в четвертьфинале наша сборная уступила будущим победителям турнира, команде Испании — 77:84 (Чикарев — 5 очков, 3 подбора). Завершила турнир команда матчами за 5-8-е места, где сначала вновь была сильнее сборной Литвы — 95:91 (Чикарев — 3 подбора), а затем проиграла сборной Франции — 57:101 (Чикарев — 5 очков, 1 подбор).

Таким образом, сборная России завершила первенство Европы на шестом месте.

Уже через несколько дней Данила Чикарев и Дмитрий Пивцайкин приступят к подготовке к новому сезону в БК "Самара".

Нынешним летом Данила Чикарев в составе сборной России выступал также на Кубке мира U18 по баскетболу 3×3, где наша команда стала четвертой.

Гид потребителя

Фото на сайте

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

Баскетбольная "Самара" принимала на своем паркете "Иркут"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1