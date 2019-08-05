АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на объектах и линейной части магистральных нефтепроводов (МН) в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях.

Плановые работы проводились в период с 30 июля по 2 августа 2019 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью повышения надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов магистральных нефтепроводов.

В Волгоградском районном нефтепроводном управлении (РНУ) в течение 96 часов проведены гидравлические испытания перемычек с обвязкой камер пуска и приема средств очистки и диагностики на подводном переходе МН Куйбышев — Тихорецк (резервная нитка) р. Средний Егорлык.

По результатам внутритрубной диагностики МН Куйбышев — Тихорецк специалисты центральной ремонтной службы Саратовского РНУ вырезали дефекты на четырех участках резервной нитки подводного перехода через р. Маянга.

В Самарском РНУ выполнен демонтаж участков технологических трубопроводов с двумя задвижками системы измерения количества нефти (СИКН) № 32 нефтеперекачивающей станции "Самара-1" и вырезаны два тройника, не участвующие в процессе перекачки нефти, на технологических нефтепроводах станции смешения нефти. Работы выполнены в течение 72 часов.

В настоящее время нефтепроводы и площадочные объекты работают в штатном режиме.