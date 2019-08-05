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Банк "Открытие" поддержит международный статус Самарского марафона

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский международный марафон соберет несколько тысяч бегунов.

Самарский марафон, организованный при поддержке банка "Открытие", определит сильнейших в борьбе за кубок Главы г.о. Самара.

Участники смогут выбрать забег на дистанциях 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2×21,1 км, 10 км, 3 км, корпоративный забег 5×3 км и детский забег на дистанции 600 м. Мероприятия состоится 25 августа 2019 года. На данный момент заявку на участие подало более 5 тысяч человек. Болельщиками станут более 10 тысяч человек из 200 городов России и зарубежья.

Все участники забега получат индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, а также майку с символикой забега. Всем финишировавшим будут вручены коллекционные медали. Денежный призовой фонд марафона составит 1 000 000 рублей на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км. Также для всех гостей спортивного праздника будет организована развлекательная программа с участием артистов.

"Банк "Открытие" традиционно поддерживает крупные спортивные мероприятия по всей России и теперь нам выпала честь поддержать марафон в Самарской области. Это событие действительно международного масштаба и способствует продвижению большого региона и его спортивных традиций. Мы рады стать его частью в этом году", — отметила управляющая банком "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи.

Старт и финиш будут располагаться рядом с пляжами реки Волга. Трасса пройдет по городским улицам, включая площадь Куйбышева. Старт и финиш марафона — возле бассейна ЦСК ВВС, рядом с пляжем реки Волги. Подробнее о марафоне можно узнать на сайте russiarunning.com.

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