Самару затопило после дождя

В понедельник, 5 августа, в нескольких районах Самары произошло подтопление проезжих частей и тротуаров.

Об этом в соцсетях сообщили горожане, призвав чиновников решить вопросы благоустройства. https://twitter.com/lexandrGurkin https://twitter.com/gkh_kir63