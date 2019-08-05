Самару затопило после дождя

В понедельник, 5 августа, в нескольких районах Самары произошло подтопление проезжих частей и тротуаров.
Об этом в соцсетях сообщили горожане, призвав чиновников решить вопросы благоустройства.
В понедельник, 5 августа, в нескольких районах Самары произошло подтопление проезжих частей и тротуаров.
Об этом в соцсетях сообщили горожане, призвав чиновников решить вопросы благоустройства.
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