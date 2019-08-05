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Общество

Самару затопило после дождя

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 августа, в нескольких районах Самары произошло подтопление проезжих частей и тротуаров.

Об этом в соцсетях сообщили горожане, призвав чиновников решить вопросы благоустройства. 

https://twitter.com/lexandrGurkin

 

https://twitter.com/gkh_kir63

 

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