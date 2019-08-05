Массовый спрос на "ипотечные каникулы" в Самарской области не ожидается

Данное мнение высказала руководитель банка "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи, комментируя вступление в силу закона об "ипотечных каникулах".

"На данный момент банк "Открытие" внес изменения в тексты кредитных договоров, включив в них пункт об ипотечных каникулах (ипотечные каникулы — беспроцентная отсрочка платежей по ипотеке на определенный срок по требованию заемщика). Мы не ожидаем массовых обращений от клиентов, желающих воспользоваться новым механизмом снижения или отсрочки платежей по ипотеке. Однако, без сомнения, определенный спрос на это будет. Очевидно, что это будет не спонтанное решение заемщиков, так как подобный механизм можно применить всего один раз за период действия договора, длиться "ипотечные каникулы" будут не больше полугода, что тоже надо учитывать при планировании своего бюджета. Отдельно отмечу, что данное законодательное нововведение никак не повлияет на условия программ ипотечного кредитования", — отметила представитель банка.