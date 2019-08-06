Россельхозбанк предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки

Россельхозбанк снизил ставки по акции "Не переплачивай". Теперь рефинансировать ипотечный кредит возможно по ставке от 9,4% годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита — до 20 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет.

Специальные процентные ставки "Не переплачивай" действуют до 01.10.2019 (включительно). Подробные условия акции размещены на сайте Банка.