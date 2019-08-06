16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк может получить контрольный пакет "Тепланта" и установить контроль за его банкротством АСВ оспаривает сделки "Газбанка" "Авиакор" и Волго-Камский банк пошли на мировую В РТС-банке выявили кредиты с признаками фиктивности и неучтенную недвижимость АСВ раскрыло схему вывода денег из АктивКапитал Банка

Банки Финансы

Россельхозбанк предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати

Россельхозбанк снизил ставки по акции "Не переплачивай". Теперь рефинансировать ипотечный кредит возможно по ставке от 9,4% годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита — до 20 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет.

Специальные процентные ставки "Не переплачивай" действуют до 01.10.2019 (включительно). Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1