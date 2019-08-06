В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

Иллюстрации, афиши, анимационные ролики, мастер-класс по стрит-арту — все это можно было увидеть 3 августа на открытии второго фестиваля иллюстрации "Барбазуль" в Художественном музее. В фестивале приняли участие 40 самарских иллюстраторов, которые в этом году "осовременили" плакаты реальных мероприятий, проходивших в Самаре, и придумали афиши событий, которых, по мнению художников, не хватает нашему городу.

В зале Лектория представлены интерпретации анонса оперы "Евгений Онегин", пьесы Чехова "Три сестры" и другие более "будничные" объявления. Из выдуманных мероприятий — афиши Никиты Кожевникова "Ночь на колесах", где иллюстратор призывает сесть на велик и отправиться кататься по ночному городу. Афиши от Веры Лисиной советуют отложить чемоданы и "провести лето в Самаре".

В этом же зале стоят два телевизора, которые должны показывать анимационные видео. Но не удивляйтесь, если они будут выключены, как это и оказалось на второй день фестиваля. На просьбы к работникам музея включить их, они ответили, что это невозможно, так как "организаторы забрали флешки". Поэтому учтите, что за 150 рублей вы посмотрите только иллюстрации и афиши, а не анимационные ролики.

В день открытия во дворе Художественного музея прошел мастер-класс стрит-художника Дениса Tachez. Участники рисовали аэрозольной краской на выпиленных из фанеры фигурах, а потом из них составляли арт-объект. Это объект вы сможете увидеть в зале Лектория только с 7 августа.

Инициатором и создателем фестиваля "Барбазуль" считается дизайнер Александр Бердин-Лазурский. В прошлом году он выбрал темой фестиваля "манифестацию конца эпохи хайпа совриска". В этом году курировала "Барбазуль" иллюстратор Cloud Castle и студии Артемия Лебедева Яна Клинк. Среди известных иллюстраторов в проекте приняли участие Света Кальбова, Серафима Волга, Ольга и Саша Филимоновы, Леша Гоуст и другие.

Стоит заметить, что любителей современной иллюстрации с каждым годом становится все больше. Все-таки сегодня в медиапространстве визуальное оформление имеет огромное значение.

"Барбазуль" продлится до 25 августа в Самарском художественном музее.