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Хоккей Спорт

ХК "Лада" покинули два игрока

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" покинули нападающий Евгений Грошев и защитник Роман Дубинин, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Грошев обменян в ЦСК ВВС на денежную компенсацию. Контракт с Дубининым расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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