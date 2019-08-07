ХК "Лада" покинули два игрока

Хоккейный клуб "Лада" покинули нападающий Евгений Грошев и защитник Роман Дубинин, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Грошев обменян в ЦСК ВВС на денежную компенсацию. Контракт с Дубининым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Хоккейный клуб "Лада" покинули нападающий Евгений Грошев и защитник Роман Дубинин, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Грошев обменян в ЦСК ВВС на денежную компенсацию. Контракт с Дубининым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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