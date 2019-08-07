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Работники из Самары победили в летней спартакиаде АО "Транснефть - Дружба"

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда Куйбышевского филиала АО "Транснефть - Дружба" стала лидером в общекомандном зачете спартакиады предприятия по летним видам спорта. Соревнования прошли в Брянске, где расположен аппарат управления предприятия.

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Дружба"

Соперниками самарцев на спортивных площадках стали их коллеги из Мичуринского и Пензенского районных управлений (РУ) общества, а также объединенная команда "Брянский регион" — сотрудники аппарата управления, Брянского РУ и производственно-эксплуатационного управления. Всего в состязаниях приняли участие 150 спортсменов — победителей отборочных этапов.

В течение двух дней нефтепроводчики соревновались в баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, легкой атлетике и шахматах.

Представители Куйбышевского РУ опередили соперников в забегах на 100, 200 и 400 метров, в легкоатлетической эстафете, а также оказались сильнейшими в парных и женских соревнованиях по настольному теннису. По сумме баллов они заняли первое место в общекомандном зачете.

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