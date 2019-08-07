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"Волготранс" займется речными перевозками в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Правительство Нижегородской области намерено создать совместное предприятие с самарским ООО "Волготранс", которое будет заниматься речными перевозками с использованием пассажирских судов на подводных крыльях "Валдай", пишет kommersant.ru.

Во вторник, 6 августа, судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" совершило первый экскурсионный рейс по маршруту Нижний Новгород — Городец. В ближайшие недели этот маршрут станет регулярным, но пока будет работать только по выходным дням.

Пассажирские перевозки на "Валдае" до Городца по субботам и Макарьевского монастыря по воскресеньям станут регулярными с 10 августа. Пока на этих маршрутах будет работать одно судно, находящееся в собственности областного правительства и в оперативном управлении ГБПОУ "Борский Губернский колледж".

"Это учебное заведение имеет лицензию на проведение речных пассажирских перевозок. Поэтому мы сочли уместным пока поставить "Валдай 45Р" на баланс колледжа. В ближайшие три месяца мы посмотрим пассажиропоток, загрузку, что позволит просчитать финансовую модель для создания совместного предприятия с ООО "Волготранс", которое заключило договор лизинга на покупку четырех аналогичных судов. После того, как новое СП получит все необходимые разрешительные документы, все суда будут переведены на его баланс", — пояснил заместитель губернатора.

Договор льготного лизинга на строительство и поставку четырех судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" был заключен между АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева" (ЦКБ по СПК), АО "Машпромлизинг" и ООО "Волготранс" в конце декабря 2018 года. Договор реализуется в рамках программы Минпромторга РФ "Лизинг морских и речных гражданских судов". Стоимость контракта не раскрывается.

 

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