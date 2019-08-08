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Россельхозбанк предлагает ставку по ипотеке на покупку жилого дома от 10%

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк снижает ипотечную ставку в рамках акции "Дом мечты". Заемщики могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 10% годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования — до 30 лет.

Акция действует до 31 августа 2019 года включительно. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

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