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Хоккей Спорт

"Лада" в овертайме победила "Югру" в Нефтекамске

УФА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом матче на турнире памяти А. А. Юнусова в Нефтекамске "Лада" одержала победу над "Югрой", сообщает пресс-служба автозаводцев.

После двух периодов тольяттинцы уступали со счетом 1:3 (у "Лады" отличился Вячеслав Андрющенко). Но, в третьем периоде волжане проявили характер и смогли переломить ход матча. В середине периода новобранец тольяттинцев Филипп Толузаков реализовал большинство — 3:2. За полминуты до окончания третьего периода Александр Титов заменил Александра Скрынника полевым игроком, и за секунду до финальной сирены еще один новичок "Лады" Юрий Назаров сравнял счет.

В овертайме "Ладе" понадобилось всего 16 секунд, чтобы Константин Майоров принес победу тольяттинцам — 4:3.

Свой следующий матч в турнире "Лада" проведет против "Тороса".

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