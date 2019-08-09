Мэрия Самары отказала в смене зонирования под частью ТЦ "Парк Хаус"

Мэрия Самары отказала ООО Управляющая компания "Развитие" в рассмотрении на публичных слушаниях смены зонирования земельного участка площадью 18,1 тыс. кв. м под ТЦ "Парк Хаус". Соответствующее постановление опубликовано на сайте городских властей.

Компания предлагала перевести площадку из зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий), Ц-3 (зона деловой, обслуживающей и производственной активности при транспортных узлах) на Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения). Однако, в мэрии пришли к заключению, что заявленные изменения противоречат генплану.

Напомним, в конце 2018 г. департамент управления имуществом Самары обратился с иском в арбитражный суд, требуя от банкротящегося оператора ТЦ — ООО "Арес Недвижимость" — и одного из собственников части ТЦ ООО "РайзингСтар Медиа" выплатить необоснованное обогащение за пользование земельным участком под торговым центром. Площадь земельного участка, за который не заплатило ООО "Арес Недвижимость", составляет 1249,79 кв. м, а сумма обогащения — 705,87 тыс. рублей. ООО "РайзингСтар Медиа" незаконно воспользовалось участком в размере 240,3 кв. м и задолжало 109,4 тыс. рублей.

Кроме взыскания долгов, чиновники требовали сноса части "Парк Хауса". В ведомстве сочли, что часть здания заходит на государственную землю, а значит, собственники недвижимости должны платить за ее использование.

В марте департамент имущества отказался от исковых требований. Причина в материалах дела не указана.

Рассмотрение дела возобновилось после заявления другого оператора части ТЦ — ООО "Финэкс актив" — о включении его в спор в качестве третьего лица. Компания выразила желание приватизировать спорную землю, а отказ департамента от иска, по мнению "Финэкс актива", "фактически легализует незаконное нахождение на спорном участке части нежилого здания, собственниками помещений в котором являются ответчики".