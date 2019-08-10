Строительный кластер региона готов к реализации нацпроекта

Национальный проект "Жилье и городская среда" ставит перед строительной отраслью региона новые масштабные задачи. В преддверии Дня строителя "ВН" выяснила, как самарские застройщики собираются воплощать эти планы в жизнь.

Непростые задачи

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу в течение шести лет обеспечить рост в 1,5 раза числа семей, улучшающих свои жилищные условия, — с нынешних 80 тысяч до 120 тысяч семей в 2024 году. А для этого необходимо увеличить объемы жилищного строительства в 1,5 раза к 2024 году.

Согласно паспорту федерального проекта "Жилье и городская среда", в губернии в 2019 году должны построить дома общей площадью 1,986 млн кв. метров. По данным Самарастата, за январь–июнь 2019 года введено в эксплуатацию 400,7 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. При этом 74% от введенного за первое полугодие жилья — ИЖС.

По новым правилам

С 1 июля вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, меняющие механизмы финансирования строительной отрасли. Напомним, теперь застройщик не может напрямую привлекать средства дольщиков. Ему необходимо заключить соглашение с банком, который выдаст деньги на строительство, а средства дольщиков будут храниться в банке на специальных эскроу-счетах, застройщик получит их только после сдачи дома. Это должно обезопасить отрасль от недобросовестных строителей и появления обманутых дольщиков. Эксперты говорят, что изменения законодательства не помешают выполнить поставленные нацпроектом задачи.

Председатель Самарской гильдии строителей, председатель правления ГК "Финстрой" Любовь Аристова отмечает, что в регионе исторически сформировался очень сильный строительный кластер. "Несмотря на некоторые сложности, строительный комплекс сегодня чувствует себя уверенно, объемы ввода жилья будут сохранены, а некоторые компании его даже нарастят. Важная тенденция последних лет — активное строительство социальной инфраструктуры: школ, детсадов, поликлиник, дорог. Это позволяет создавать комфортную среду для жителей новостроек", — отметила она.

Почетный строитель России Ирбег Хугаев также отмечает, что амбициозные планы, стоящие перед строительной отраслью региона, стимулируют ее развитие. "Нам есть куда расти и в плане жилищного строительства, и в благоустройстве, формировании комфортной среды. Конечно, в результате перехода на новые правила работы количество игроков может немного сократиться, но работать эти компании будут более эффективно. Уверен, через год-два строительная отрасль полностью адаптируется к работе по новым правилам".

Перекупщики уйдут

В то же время эксперты говорят о неизбежном повышении цены на новые квартиры. Руководитель Центра новостроек "Визит" Елена Мироненко пояснила — стоимость квадратных метров в строящихся домах пошла вверх еще до вступления нового закона в силу. "Меньше строить не будут, спрос оживился и останется достаточно высоким: в Самаре много старого жилья, хрущевок, поэтому новые квартиры востребованы. Однако поскольку застройщик теперь будет пользоваться средствами банка, а не дольщика, мы прогнозируем, что цены изначально, на уровне котлована, будут устанавливаться высокими. Это приведет к уходу с рынка перекупщиков, которые приобретали квартиры по низкой цене на этапе котлована и перепродавали их после сдачи дома", — считает эксперт.

Председатель общественного совета при министерстве строительства Олег Никитенко уверен, что переход на новые правила не вызовет ни сильного "проседания" рынка, ни значительного роста цен. "Колебания, конечно, будут, но существенного влияния на работу строительного сектора они не окажут", — отметил он.

Евгений Чудаев, министр строительства Самарской области:

— Проводимая сегодня в строительной отрасли работа призвана повысить качество и доступность жилья, выстроить отношения участников рынка между собой на более устойчивой, профессиональной, цивилизованной основе. Задачи по реализации региональной составляющей национального проекта "Жилье и городская среда", поставленные перед министерством губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым, связаны с фундаментальным развитием общества и государства, а именно: созданием качественной и комфортной среды проживания. Выполнение целевых показателей нацпроекта считаю одним из важнейших показателей эффективности деятельности министерства.