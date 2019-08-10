Самарские застройщики осваивают участки на берегу Волги

Новые правила финансирования долевого строительства вызвали у ряда экспертов опасения, что следствием станет снижение объемов долевого строительства. Однако самарские застройщики активно начинают новые проекты.

Одна из территорий, вызывающих сегодня повышенный интерес и у строительных компаний, и у потенциальных покупателей — участки близ Волги в Октябрьском районе Самары. Ничего удивительного, потому что обширные территории к северу от Северо-Восточной магистрали и до Постникова оврага, земли бывших ЗИМа и силикатного завода, расположены в географическом и культурно-деловом центре города, в непосредственной близости от транспортных артерий и социальной инфраструктуры. О необходимости развития этого района города неоднократно говорил глава региона Дмитрий Азаров, и работа уже началась.

"Первоначально была разработана концепция развития этой территории, на нее получены положительные отзывы как собственников участков, так и руководства области. Сейчас создана рабочая группа из собственников земли, которая должна выработать конкретные решения по развитию этого района. Скоординированной позиции пока нет, но уже удалось договориться с собственниками о выделении участка земли под будущую школу рядом с техникумом", — рассказал архитектор, советник губернатора Виталий Стадников.

Тем не менее отдельные проекты здесь уже успешно стартовали. Вдоль ул. Ново-Садовой растет ввысь "Галактика", в укромном месте прямо на волжском берегу неподалеку от Софийского собора строится "Парус". А недавно начаты строительные работы по возведению еще одного жилого комплекса бизнес-класса "Адмиралъ", расположенного вдоль Северо-Восточной магистрали в непосредственной близости от набережной. Застройщиком выступает ООО "Строительно-ипотечный центр "Развитие предпринимательства". Проектная декларация размещена на сайте жкадмиралъ.рф. В комплексе всего 2 секции, по 16 этажей каждая. Сдать дом планируют уже в третьем квартале 2020 года.

В отличие от многочисленных самарских новостроек эконом-класса, здесь застройщик сделал ставку не на дешевизну, а на комфорт и атмосферу покоя и уюта настоящего бизнес-класса. Близость набережной Волги, современная архитектура, надежные технологии строительства, панорамное остекление, продуманные и функциональные форматы квартир, служба консьержей, закрытая дворовая территория сочетаются с близостью всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуры. Большое внимание уделено приватности — в комплексе предусмотрен отдельный вход в каждую секцию и шлагбаумы на въезде во двор, а на каждом этаже расположено по 5-6 квартир. Интересно, что застройщик спроектировал дом таким образом, что из абсолютного большинства квартир открываются потрясающие панорамы Волги и города. Еще одна отличительная особенность этого жилого комплекса — продуманные, функциональные и разнообразные планировки, есть возможность объединения нескольких квартир. Несомненным плюсом комплекса также является удобная транспортная развязка, благодаря которой можно одинакового комфортно добраться до любого района города.

Эксперты уверены, что такое комфортное жилье бизнес-класса среди самарцев сегодня очень востребовано.

"Дома в этом районе, рассчитанные на бизнес-класс и выше, востребованы как проекты, даже если пока нет единой концепции развития территории. Рынок перенасыщен квартирами эконом-класса, а у людей со средствами есть большая потребность в комфортном жилье. Жить на берегу Волги само по себе привлекательно, а если еще и проект удачный, то такие квартиры раскупают очень быстро", — считает Виталий Стадников.