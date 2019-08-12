"Росгосстрах" предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

Старейший страховщик России приступил к масштабной реализации Новой агентской модели (НАМ), призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами, а также превратить сотрудничество агентов и страховой компании в бизнес-партнерство.

В рамках НАМ только в текущем году по всей стране будет открыто около 50 офисов нового формата. Сегодня такой агентский центр появился в Тольятти. Для торжественного открытия сюда прибыл с рабочим визитом Норман Уде — заместитель руководителя блока регионального бизнеса и Хусан Махмудов — управляющий директор департамента продаж региональной сети компании "Росгосстрах", которая входит в группу "Открытие".

"Новая агентская модель — приоритетный элемент стратегии развития "Росгосстраха" до 2021 года, — указал Норман Уде. — В Тольятти и во всей Самарской области мы готовы предложить агентам условия взаимовыгодного бизнес-партнерства — понятный карьерный путь в компании, специально созданную службу заботы об агентах и участие в распределении прибыли от страхового портфеля. Страхователи от этого только выиграют — они получат принципиально новый уровень сервиса от агентов".

"Это иной подход к профессии страхового агента, — отметила руководитель агентского центра Яна Архангельская. — Чтобы агент имел необходимые для работы компетенции, мы направляем инвестиции в развитие и поддержку агентского канала. В "Росгосстрахе" выстроена многоуровневая система обучения, предлагаем прозрачную и выгодную систему мотивации и карьерного роста. Хороший агент — это всегда довольный и защищенный клиент".

Агентский центр "Росгосстраха" расположен на Молодежном Бульваре, д. 6. Теперь для агентов создано полноценное комфортное рабочее пространство. И многие по достоинству оценили такой подход компании.

"Успешная деятельность страхового агента предполагает и подготовку полисов в единых информационных системах компании, и постоянное изучение новых продуктов, и переговоры с клиентами. Далеко не все агенты, особенно новички, способны обеспечить такие условия самостоятельно. А мы уже сейчас предлагаем каждому из сотрудничающих с нами агентов условия для комфортной работы, рабочих встреч и даже отдыха, — сказал директор филиала Ильяз Ахунжанов. — У нас работает сплоченная команда агентов, в которой немало ветеранов "Росгосстраха". И мы всегда готовы принять на работу активных людей, нацеленных на профессиональный рост. Появление офиса нового формата значительно упрощает эти задачи, так как, по сути, у каждого агента появилось свое место, куда можно прийти, чтобы обсудить с коллегами новые страховые продукты, поделиться секретами мастерства, задать вопросы руководству. А действующие в "Росгосстрахе" программы наставничества и стипендиальной поддержки новичков позволяют начинающим продавцам страховых продуктов и услуг быстро получать достойный доход и повышать свою квалификацию".

Агентский корпус филиала "Росгосстраха" в Самарской области — это более 600 профессионалов. Во многом именно они обеспечивают компании прочные позиции на региональном страховом рынке, подчеркнул Ильяз Ахунжанов: "Создававшийся без малого 100 лет назад для защиты жилья от пожаров и других напастей "Росгосстрах" и сегодня продолжает активно страховать дома и квартиры россиян. В прошлом году сборы только по страхованию имущества граждан в нашем филиале составили более 100 млн рублей. И, конечно же, мы расширяем и модернизируем всю продуктовую линейку, чтобы агенты могли обеспечить клиентам комплексную страховую защиту их жизни, здоровья и имущества".