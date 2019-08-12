Дмитрий Азаров: Регион должен войти в топ-5 по инвестиционной привлекательности

Перед Самарской областью стоит задача войти в топ-5 регионов по инвестиционной привлекательности, рассказал в интервью tass.ru губернатор Дмитрий Азаров.

"Мы ставим себе цель войти в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности", - заявил он.

Губернатор напомнил, что сейчас область занимает 24-е место в национальном рейтинге и входит в десятку регионов с лучшей динамикой. При этом осенью 2017 г. она занимала лишь 65-ю позицию рейтинга.

"Менее чем за два года мы поднялись на 41 позицию. Такой рывок региона даже отметил президент России Владимир Путин. Вы должны понимать, что положение в рейтинге — это не просто строчка в списке. Для предпринимателей это удобные условия прохождения всех разрешительных процедур, а, следовательно, снижение издержек и сокращение сроков реализации проектов. Для жителей — создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет для социального развития городов и районов", - отметил Дмитрий Азаров.

По его словам, сейчас во все коллегиальные органы включены представители бизнеса, деловых объединений и ассоциаций предпринимателей, зарегистрированных в Самарской области.

"Доля предпринимателей в составе Совета по инвестициям была расширен до 60%. Качественно изменилось представление информации для инвесторов на инвестпортале региона. Также мы запустили CRM-платформу по подбору господдержки инвесторов. Перестроили систему сопровождения инвесторов в режиме "одного окна" и теперь четко контролируем эту работу", - рассказал губернатор.

Кроме того, в регионе работает инфраструктура, позволяющая инвестору сократить усилия и время на запуск своего бизнеса — ОЭЗ промышленного типа "Тольятти", индустриальные парки, ТОР в Тольятти и Чапаевске.

Благодаря механизмам государственно-частного партнерства в прошлом году в регионе введено семь объектов стоимостью 4,8 млрд руб. и создано более 1 тыс. рабочих мест.

Сейчас в работе находятся сразу несколько крупных инфраструктурных концессий - железнодорожная ветка к ОЭЗ, скоростная железная дорога, связывающая Самару и Тольятти с аэропортом Курумоч, мост через Волгу, который станет частью транспортного коридора "Европа — Западный Китай".