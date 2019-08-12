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"Самарский Стройфарфор" отметил День физкультурника спортивными победами

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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10 августа на стадионе "Волжские Зори" прошел спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. В соревнованиях приняли участие команды "Самарского Стройфарфора" по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу и шахматам.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Стадион "Волжские Зори" уже в 9-й раз стал местом празднования Дня физкультурника для спортсменов Волжского района и Самары. В этом году на мероприятие приехали более 30 сборных команд из Воскресенки, Дубового Умета, Рощинского, Верхней Подстепновки, Петра Дубравы, Спиридоновки, Южного города, Кошелев-парка, Смышляевки.

Профессиональный праздник спортсменов на стадионе отметили и сотрудники "Самарского Стройфарфора", одного из крупнейших предприятий Волжского района. Они с удовольствием поддерживают такие начинания, ведь в компании сильны спортивные традиции и, помимо заводской спартакиады, работники  принимают участие в районных и городских соревнованиях.

Например, Владимир Калугин 4 года работает на заводе прессовщиком изделий строительной керамики и все это время защищает честь завода, играя за команды в пляжный и классический волейбол. "На этом стадионе мы выступаем не первый год и всегда достойно. И сегодня хотим попасть в призеры соревнований и, конечно, зарядиться энергией. День физкультурника для меня — это праздник спорта, здесь старшее поколение передает свой опыт молодым,  здесь соревнуются, развиваются, общаются", — отметил Владимир Калугин.

Стадион "Волжские Зори" стал родным для многих заводчан, которые выросли в  поселке Стройкерамика. Сергей Третьяков, наладчик оборудования керамического производства и игрок команды "Самарского Стройфарфора" по мини-футболу, с детства тренируется на этом футбольном поле. "Футбол — мой любимый вид спорта, — признался он. — Я еще мальчишкой начал заниматься футболом, свободное время с мячом всегда проводил на этом стадионе. Как устроился на завод, конечно, стал играть за заводскую команду".

День физкультурника принес в копилку "Самарского Стройфарфора" четыре призовых места. Спортсмены завода вошли в тройку сильнейших по итогам соревнований по пляжному волейболу, мини-футболу и шахматам.

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