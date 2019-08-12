Дмитрий Азаров провел встречу с президентом группы компаний "АКОМ" Николаем Игнатьевым

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с президентом группы компаний "Аком" Николаем Игнатьевым. Стороны обсудили участие предприятия в реализации нацпроектов, возможность запуска совместных проектов в сфере энергообеспечения объектов социальной сферы, благоустройства общественных пространств, а также развитие сотрудничества научной школы региона и промышленного сектора.

"Аком" — крупнейшая в постсоветском пространстве компания, занимающаяся альтернативными источниками тока, в том числе аккумуляторным производством и дистрибуцией продукции: доля АО "Аком" на рынке конечных потребителей автомобильных аккумуляторов в 2018 г. составила 15,18%, на рынке автосборочных предприятий — около 52%. Кроме того, доля рынка компании по производству стартерных аккумуляторных батарей среди российских производителей — более 30%. Это означает, что каждая третья аккумуляторная батарея, установленная на российских автомобилях, произведена на жигулевском заводе "Аком".

"Крупнейшие потребители нашей продукции — это "АвтоВАЗ", "Рено Россия", "GM-АвтоВАЗ", "Лада Ижевский Автомобильный Завод", ООО "Форд Соллерс Холдинг", "Ульяновский автомобильный завод", "УК группа ГАЗ". У нас есть более 100 партнеров во всех регионах России, а также 36 партнеров в странах СНГ, Юго-Восточной и Западной Европы", — рассказал губернатору Николай Игнатьев.

"Аком" — основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий почти 70% российского экспорта в отрасли. По словам президента компании, в текущем году предприятию удалось еще увеличить поставки на экспорт, в том числе в Беларусь. Так, в настоящее время "Аком" осуществляет 100% поставки на "Минский автомобильный завод". У компании также установлены прочные связи с другими белорусскими предприятиями: с "Батавтотрейд", "Минским тракторным заводом", "Белджи" и "Амкодор".

"Как вам известно, в июле состоялся VI Форум регионов Беларуси и России, в котором принимала участие делегация Самарской области. С коллегами из Республики обсуждали вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, и, конечно, сотрудничество регионов в торгово-промышленной отрасли. По итогам форума был достигнут ряд договоренностей, в том числе инвестиционного характера, которые было решено обсудить более предметно в ходе последующих встреч. В связи с тем, что у вас накоплен внушительный опыт работы с белорусскими партнерами, предлагаю вам войти в состав бизнес-миссии делегации Самарской области в Беларусь", — обратился Дмитрий Азаров к Николаю Игнатьеву.

Говоря об участии компании в реализации нацпроектов, Николай Игнатьев отметил, что в прошлом году "Аком" стал пилотным предприятием-участником приоритетной региональной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017–2025 годы". За 2018 г. предприятие достигло производительности труда в 10,5 млн руб. на одного работающего и вошло в первую десятку "ТОП-100: Лидеры по производительности труда в Машиностроении".

Являясь поставщиком продукции в страны СНГ и Европы, компания также активно включилась в реализацию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". "Мы в первых рядах подали заявку на участие в отборе организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Наше обращение рассмотрено минпромторгом Самарской области, и мы включены в перечень производителей регионального значения", — рассказал глава компании. — Мы планируем к 2024 г. увеличить объем экспорта на 68% по сравнению с 2017 годом".

Также в ходе встречи речь шла о сотрудничестве "Аком" с мировым лидером в сфере производства промышленных источников тока Eternity Technologies. Проект, который ведет резидент ТОСЭР "Тольятти" ООО "АКОМ-Индастриал", входящий в группу компаний "Аком", направлен на снижение импорта индустриальных батарей, доля которого составляет 95%.

Глава региона отметил, что для достижения целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным в рамках нацпроектов, крайне важно участие представителей бизнеса и крупных промышленных предприятий, таких как "Аком".

Также во время встречи был поднят вопрос о реализации совместного проекта по обеспечению бесперебойного энергообеспечения учреждений социальной сферы. В частности, стороны обсудили оснащение автономными источниками питания больниц и поликлиник. "Дмитрий Игоревич, вам хорошо известно, что для медицинских учреждений является обязательным обеспечение медицинского оборудования, поддерживающего жизнедеятельность пациентов 3-мя источниками питания, два из которых являются сетевыми, а один — независимым автономным. "Аком" предлагает готовые инжиниринговые решения по автономным источникам питания на основе литий-ионных и свинцово-кислотных накопителей энергии. Опыт реализации подобных проектов мы имеем", — сказал Николай Игнатьев. Дмитрий Азаров выразил заинтересованность в проекте и поручил представителям отраслевых министерств детально изучить это предложение.

Кроме того, Николай Игнатьев предложил организовать работу по консолидации предприятий для реализации социально-значимых проектов, сформировав кооперацию промышленных предприятий, входящих в Союз работодателей Самарской области.

"Подобное объединение мы создали в Жигулевске: на общих заседаниях предприятия представляют презентации о своей деятельности, достижениях, проектах и делятся друг с другом опытом. Также предоставляют сведения по плановым и фактическим ежемесячным основным показателям деятельности, выполнение которых обеспечивает получение городом субсидий на развитие", — пояснил руководитель компании. Глава региона поддержал высказанное предложение и отметил, что Правительство со своей стороны будет способствовать в решении этого вопроса. В свою очередь, президент компании выразил готовность в рамках Союза работодателей Самарской области передавать опыт, оказывать содействие в получении мер государственной поддержки и проведении испытаний и исследований в области химических источников тока через созданный "Аком" GR-центр и научный инжиниринговый центр ООО "Аккумулятор инноваций" соответственно.

Дмитрий Азаров и Николай Игнатьев также обсудили вопрос сотрудничества компании с ведущими вузами и НИИ с целью перевода фундаментальных исследований в разработки прикладного характера и их внедрение в серийное производство. "Аком" уже ведет работу в данном направлении: в феврале компания планирует провести в Тольятти II Международную научно-техническую конференцию "Battery Innovation 2020", направленную на развитие отрасли химических источников тока.

"Участниками конференции будут отечественные и иностранные представители производителей химических источников тока, предприятий автомобилестроения, вузов, НИИ, эксперты, региональные и федеральные органы власти", — рассказал Николай Игнатьев.

Глава региона отметил значимость проведения подобных мероприятий и обратил внимание Николая Игнатьева на тот факт, что самарская научная школа богата высококлассными специалистами, которые занимаются инновационными разработками. "Наши вузы ведут очень активную исследовательскую работу, занимаются разработками прикладного характера. В интересующей вас отрасли высококлассные специалисты в нашем регионе тоже имеются, к примеру, профессор Политеха, директор Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Владислав Анатольевич Блатов. Советую наладить с ним контакт и обсудить перспективы сотрудничества, пригласить к участию в конференции", — резюмировал Дмитрий Азаров.