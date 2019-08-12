Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра

В банке "Открытие" начали действовать новые общие номера клиентской поддержки, а также специальные номера по отдельным бизнес-направлениям. Контактные номера удобны и легко запоминаются.
Для всех клиентов банка:
- для звонков из Москвы и из-за границы +7 (495) 224-44-00;
- для звонков внутри России 8-800-444-44-00.
Для корпоративных клиентов:
- для звонков из Москвы и из-за границы +7 (495) 224-44-55;
- для звонков внутри России 8-800-444-44-55.
Для премиум-клиентов:
- для звонков из Москвы и из-за границы +7 (495) 224-44-77;
- для звонков внутри России 8-800-444-44-77.
Для клиентов Private Banking:
- для звонков из Москвы и из-за границы +7 (495) 224-02-22;
- для звонков внутри России 8-800-222-02-22.
Прежние контактные телефоны будут постепенно отключаться.