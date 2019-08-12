16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра Сбербанк внедрит цифровые решения в вузах, детсадах и системе ЖКХ региона Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruAA- ВТБ стал расчетным банком для приема карт "Мир" в Турции Россельхозбанк и РЭЦ запустили первый проект акселерационной программы для экспортеров АПК

Банки Финансы

Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В банке "Открытие" начали действовать новые общие номера клиентской поддержки, а также специальные номера по отдельным бизнес-направлениям. Контактные номера удобны и легко запоминаются.

Для всех клиентов банка:

  • для звонков из Москвы и из-за границы +7 (495) 224-44-00;
  • для звонков внутри России 8-800-444-44-00.

Для корпоративных клиентов:

  • для звонков из Москвы и из-за границы +7 (495) 224-44-55;
  • для звонков внутри России 8-800-444-44-55.

Для премиум-клиентов:

  • для звонков из Москвы и из-за границы +7 (495) 224-44-77;
  • для звонков внутри России 8-800-444-44-77.

Для клиентов Private Banking:

  • для звонков из Москвы и из-за границы +7 (495) 224-02-22;
  • для звонков внутри России 8-800-222-02-22.

Прежние контактные телефоны будут постепенно отключаться.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1