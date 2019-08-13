В Нефтегорске девочка дома упала горлом на нож

В Нефтегорске 12-летняя девочка госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии из-за травмы, полученной дома, пишет samara.kp.ru.

"Она вместе с семьей обдирала обои, спрыгнула со стула и налетела горлом на нож. Ребенок потерял очень много крови и угодил в больницу в тяжелом состоянии", — рассказал изданию знакомый с ситуацией источник.

В социальных сетях объявили о том, что пострадавшей нужна помощь. Ей требовалась кровь первой группы, резус положительный. Горожане откликнулись на просьбу.

"Кровь для Даши нашли, спасибо добрым сердцам. Оценить ее состояние пока сложно", — сообщил руководитель Управления культуры и молодежной политики администрации Нефтегорского района Александр Яков, который тоже принял участие в поисках помощи ребенку.