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В Нефтегорске девочка дома упала горлом на нож

НЕФТЕГОРСК. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Нефтегорске 12-летняя девочка госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии из-за травмы, полученной дома, пишет samara.kp.ru

"Она вместе с семьей обдирала обои, спрыгнула со стула и налетела горлом на нож. Ребенок потерял очень много крови и угодил в больницу в тяжелом состоянии", — рассказал изданию знакомый с ситуацией источник.

В социальных сетях объявили о том, что пострадавшей нужна помощь. Ей требовалась кровь первой группы, резус положительный. Горожане откликнулись на просьбу.

"Кровь для Даши нашли, спасибо добрым сердцам. Оценить ее состояние пока сложно", — сообщил руководитель Управления культуры и молодежной политики администрации Нефтегорского района Александр Яков, который тоже принял участие в поисках помощи ребенку.

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