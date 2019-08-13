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ПСБ предлагает 100% кэшбэк за оплату услуг такси, каршеринга и аренду автомобиля для премиальных клиентов

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ предлагает новые небанковские привилегии клиентам премиальной программы Orange Premium Club (OPC). Теперь клиенты ОРС могут получить 100% кэшбэк при оплате услуг такси, каршеринга и аренды автомобиля.

Новым сервисом могут воспользоваться участники премиальной программы ОРС при поддержании общих балансов от 4 млн руб. на банковских счетах, в инвестициях или страховых продуктах в ПСБ.

Воспользоваться сервисом просто — клиентам достаточно оплачивать поездки своей картой Orange Premium Club, а банк в следующем месяце вернет клиенту 100% затрат бонусными баллами (максимально 4 000 баллов до конца 2019 года). Кэшбэк начисляется за оплату услуг любого сервиса такси или аренду авто в удобном клиенту формате без ограничений по географии поездок или компании-перевозчику. Баллы поступят на бонусный счет клиента, их можно в любой момент конвертировать в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль на свой текущий счет.

"Состоятельные клиенты много путешествуют, привыкли к комфорту. Мы рады предоставить им новые привилегии, которые будут сопровождать их привычный образ жизни", — отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ Виталий Роговой.

Программа Orange Premium Club — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи: например, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тыс. евро, консьерж-сервис.

Подробнее о программе Orange Premium Club.

С подробными условиями нового сервиса можно ознакомиться на сайте.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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