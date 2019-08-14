Клиенты Альфа-Банка предпочитают отдыхать в Италии

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение клиентов, путешествующих за границу.

Больше всего (30% от всех оплат) по картам банка в поездках клиенты тратят на одежду и обувь, средний чек составил 13,5 тысяч рублей. На втором месте оплата проживания в гостиницах — 21,5% оплат за границей, средний чек 18 тысяч рублей. Немалая часть бюджета уходит на кафе и рестораны — 13,1% со средним чеком в 2 тысячи рублей. Некоторые путешественники предпочитают готовить самостоятельно — 9,9% трат составляют продукты питания, средний чек 1,7 тысячи рублей. Расходы на товары в магазинах дьюти-фри составляют около 9% от общих трат, средний чек 5,2 тысячи рублей.

Лидером среди стран, наиболее предпочтительных для отдыха среди клиентов, является Италия. За первое полугодие 2019 года в этой стране клиенты Альфа-Банка потратили 10,5 млрд рублей, средний чек по покупкам составляет 9,5 тысяч рублей. Также клиенты банка наиболее активно пользуются безналичной формой расчетов во Франции (6,04 млрд рублей) со средним чеком 8,4 тысяч рублей и Испании (5,6 млрд рублей), где средний чек составил 4,8 тысяч рублей. В целом в европейских странах средний чек составил 5,2 тысячи рублей, что значительно ниже, чем в островных государствах. Так, средний чек на Мальдивских островах составляет почти 78 тысяч рублей, на островах Французской Полинезии — 32 тысяч рублей, на Багамских островах 20 тысяч рублей.

Кроме того, банк проанализировал покупки по карте для любителей путешествовать Visa Alfa Travel Premium. Самый дорогой билет был на перелет из Берлина в Канкун за 458 558 рублей. Также за 367 960 рублей был приобретен билет из Москвы в Майами, а билет из Москвы в Дубай стоил 347 250 рублей. Топ авиакомпаний, у которых клиенты банка покупают самые дорогие билеты первого и бизнес классов: Emirates, Aeroflot и British Airways.

В ТОП-3 самых дешевых авиабилетов вошли перелеты Будапешт-Берлин за 868 рублей, Бари-Корфу за 883 рубля и Москва-Сочи за 900 рублей. Все эти авиабилеты были куплены у лоукостеров, региональных дешевых перевозчиков, которые также представлены на сайте travel.alfabank.ru и помогают не только долететь из России в нужное место, но передвигаться там между странами и городами за минимальную стоимость. Банк старается разместить на своем туристическом портале все предложения, чтобы клиенты могли составить себе наиболее выгодный маршрут.

"Мы все любим путешествовать. Именно поэтому мы предлагаем специальную карту для любителей путешествий Alfa Travel. Она дает возможность накопить милями до 11% за покупки и дополнительные приятные бонусы: снятие наличных за рубежом, доступ к счетам в разных валютах, страховка путешественников и их семей, включающая риски при занятии экстремальными видами спорта, интернет в роуминге, упаковка багажа, членство Priority Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов, услуги такси и аренды авто по всему миру со скидками", — комментирует директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный.

Оплачивать на сайте travel.alfabank.ru можно милями, деньгами, а также совмещать мили и оплату по карте. Условия обмена максимально просты — 1 миля равна 1 рублю. Одно из преимуществ карты заключается в том, что накопленные мили можно использовать на бронирование билетов на рейсы любых авиакомпаний, в том числе лоукостеров. Условия начисления зависят от категории выбранной карты. В отличие от многих программ лояльности срок действия миль неограничен. Мили можно обменивать на ж/д и авиабилеты, бронирование отелей, а также целый ряд туристических услуг на сайте travel.alfabank.ru.