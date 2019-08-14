Ольга Гальцова предложила освободить бомжей от госпошлины за паспорт

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила освободить граждан без определенного места жительства (БОМЖ) от уплаты госпошлины при восстановлении паспорта. Инициатива прозвучала во вторник, 13 августа, в ходе Координационного совета уполномоченных по правам человека ПФО, который проходит в Ульяновской области.

В адрес уполномоченных по правам человека в субъектах ПФО ежегодно поступают обращения от лиц без определенного места жительства и занятий либо в их интересах. В основном, это просьбы о временном приюте, гуманитарной помощи, восстановлении документов, содействии в назначении пенсий и пособий, решении жилищных вопросов, подтверждения гражданства Российской Федерации.

В Самарской области за 1,5 года поступило четыре обращения с просьбой оказать содействие лицам БОМЖ. Одним из проблемных вопросов, возникающим при документировании лиц такой категории паспортом гражданина РФ, является необходимость оплаты госпошлины в размере 1,5 тыс. руб., так как таковых у лиц данной категории не имеется.

Ольга Гальцова отметила, что в решении проблемы бомжей необходим комплексный подход с участием госорганов и некоммерческих организаций. По ее мнению, необходима инициатива о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части освобождения таких лиц (а также иных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации) от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта взамен утраченного. На уровне региона необходимо принять изменения в программы по социальной защите населения с целью предоставления материальной помощи на изготовление фотографий для документирования паспортом лиц БОМЖ.

Предложение было направлено председателю Самарской Губернской Думы Геннадию Котельникову. Также его поддержали коллеги самарского омбудсмена. Инициативу планируется включить в список рекомендаций по итогам Координационного совета уполномоченных по правам человека в ПФО.