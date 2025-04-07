В Самаре пересмотрели приговор за 52 фальшивые взятки от военнослужащих

Апелляционная инстанция вынесла решение по жалобам на вердикт Волжского районного суда. Судили местного жителя Александра Евсеева за 52 мошенничества.

Напомним, ранее суд выяснил, что с декабря 2022 г. по декабрь 2023 г. Евсеев брал у военнослужащих деньги, обещая, что их признают не годными к военной службе. При этом в реальности ни мужчина, ни его подельники не имели возможности выполнить обещанное. Они создавали видимость деятельности и устраивали отдавшим деньги военным госпитализацию с диагнозами, не способствующими увольнению с военной службы (в основном "ОРЗ"). Также потом "пациентам" могли выдать поддельные справки, предоставляющие временное освобождение от службы. Для этого обвиняемым самим приходилось давать мелкие взятки в военно-медицинские учреждения. В результате правоохранители квалифицировали действия Евсеева не как получение взяток, а как мошенничество.

Евсеев сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Два адвоката Евсеева (Василий Колмычков и Николай Шуваткин) приговор обжаловали. Они указали, что считают наказание чрезмерно суровым, а у их клиента есть смягчающие обстоятельства. Защитники также представили судебной коллегии информацию о перечислении Евсеевым средств в благотворительный фонд "Это родина моя" на сумму 10 тыс. руб., данные о наличии четверых детей и сведения о его материальном положении (в отношении Евсеева возбужден ряд исполнительных производств). Впрочем, как решили служители Фемиды, смягчающие обстоятельства были учтены в суде первой инстанции. В итоге приговор в отношении Евсеева оставили без изменения.