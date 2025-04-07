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Суды Происшествия

В Самаре пересмотрели приговор за 52 фальшивые взятки от военнослужащих

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Апелляционная инстанция вынесла решение по жалобам на вердикт Волжского районного суда. Судили местного жителя Александра Евсеева за 52 мошенничества.

Напомним, ранее суд выяснил, что с декабря 2022 г. по декабрь 2023 г. Евсеев брал у военнослужащих деньги, обещая, что их признают не годными к военной службе. При этом в реальности ни мужчина, ни его подельники не имели возможности выполнить обещанное. Они создавали видимость деятельности и устраивали отдавшим деньги военным госпитализацию с диагнозами, не способствующими увольнению с военной службы (в основном "ОРЗ"). Также потом "пациентам" могли выдать поддельные справки, предоставляющие временное освобождение от службы. Для этого обвиняемым самим приходилось давать мелкие взятки в военно-медицинские учреждения. В результате правоохранители квалифицировали действия Евсеева не как получение взяток, а как мошенничество.

Евсеев сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Два адвоката Евсеева (Василий Колмычков и Николай Шуваткин) приговор обжаловали. Они указали, что считают наказание чрезмерно суровым, а у их клиента есть смягчающие обстоятельства. Защитники также представили судебной коллегии информацию о перечислении Евсеевым средств в благотворительный фонд "Это родина моя" на сумму 10 тыс. руб., данные о наличии четверых детей и сведения о его материальном положении (в отношении Евсеева возбужден ряд исполнительных производств). Впрочем, как решили служители Фемиды, смягчающие обстоятельства были учтены в суде первой инстанции. В итоге приговор в отношении Евсеева оставили без изменения.

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