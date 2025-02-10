В Самарской области изменились условия начисления пособия по уходу за детьми-инвалидами

С 2025 г. изменился порядок назначения ежемесячных выплат по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Если раньше такую выплату - 10 тыс. руб. - могли получать только родители, опекуны, попечители и усыновители, то теперь ее могут оформить любые трудоспособные граждане, не работающие и осуществляющие уход независимо от степени родства.

Гражданам, которым ранее уже была назначена ежемесячная выплата по уходу 1200 руб., нужно обратиться в Отделение Социального фонда по Самарской области и оформить обязательство по осуществлению ухода. Это важное условие предоставления выплаты в новом размере.

"В декабре и январе Отделение СФР по Самарской области оповещало ухаживающих об изменениях и необходимости подать заявление, а также в проактивном формате принимало от них обязательство по осуществлению ухода. Для тех, кто обратился после установленного срока, выплата начнется с момента подачи заявления", - пояснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Чтобы оформить выплату, нужно соответствовать ряду критериев, включая проживание на территории РФ, отсутствие работы (или работа на условиях неполного рабочего времени). Совместное проживание с ребенком или инвалидом с детства не является обязательным условием.

Выплаты производятся одновременно с пенсией ребенка с инвалидностью или инвалида с детства I группы.

"Выплата будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции по итогам прошлого года, первое повышение уже прошло 1 февраля. Также периоды ухода засчитываются в страховой стаж и повышают индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) на 1,8 балла за каждый полный год ухода", - уточнила начальник управления установления пенсий Отделения СФР по Самарской области Светлана Никонова.

С вопросами можно обратиться в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области - с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу - с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram.