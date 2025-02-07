Многодетная семья из Борского района получила всестороннюю помощь от государства

В 2024 г. завершилась реализация нацпроекта "Демография". С 2025 г. по решению президента России Владимира Путина он будет расширен и преобразован в национальный проект "Семья". Одним из главных направлений нацпроекта "Семья" стали всесторонняя поддержка семей с детьми, в том числе формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство, ставшие основой регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
В Самарской области уделяется особое внимание государства решению ключевых демографических задач, благополучию семей с детьми. По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева 2025 г. объявлен в регионе Годом многодетной семьи. В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки.
Одна из многодетных семей, которая получает всестороннюю помощь от государства — семья Коробкиных из Борского района Самарской области.
Лилия Рифкатовна вместе с супругом Максимом Сергеевичем воспитывают троих детей — 18-летнего Александра, 14-летнюю дочь Варвару и 10-летнего Тимофея.
Семья Коробкиных — большая и дружная. Каждый готов прийти на помощь друг другу. Глава семьи Максим Сергеевич — индивидуальный предприниматель, занимается переработкой молока и производством молочных продуктов. Одному справляться с таким объемом работы тяжело, поэтому помогает вся семья: кто-то моет, кто-то чистит, кто-то помогает маме в приготовлении творожных сырков, конфет из рикотты.
Отличительная черта семейства Коробкиных — волонтерство: почистить снег во дворе у одинокой бабушки, построить горку для детворы, покормить птиц, собрать мусор на реке Самарка, выйти на районный субботник. Коробкины считают, что эти маленькие дела делают мир чуточку лучше.
У Лилии Рафиковны много забот, как у любой многодетной мамы, и со всем она справляется, а в свободное время очень любит вязать и вышивать. Мама вместе с дочерью вяжут теплые носки, перчатки, шарфы для земляков-участников СВО. Готовые изделия Лилия Рифкатовна передает с бойцами, которые приезжают в краткосрочный отпуск, чтобы они раздали их в своих воинских частях.
Семья Коробкиных пользуется всеми положенными мерами государственной поддержки как многодетная: в 2024 г. они получали единое пособие по линии Социального фонда России на двоих детей; компенсацию оплаты ЖКУ, которую планируют переоформить и в этом году; выплату к началу учебного года на приобретение школьной и спортивной формы на младших детей; единовременную выплату выпускнику в размере 10 тыс. руб. на старшего сына. В прошлом году Коробкины также оформили удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.
Также Коробкины воспользовались такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. В 2024 г. социальный контракт был открыт на развитие своего дела на пошив предметов интерьера и сумок из хлопкового шнура.
Благодаря выплатам, пособиям и компенсациям, предоставляемым в том числе и в рамках национального проекта "Семья", семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе — от рождения ребенка до начала его взрослой жизни.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р