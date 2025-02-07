Многодетная семья из Борского района получила всестороннюю помощь от государства

В 2024 г. завершилась реализация нацпроекта "Демография". С 2025 г. по решению президента России Владимира Путина он будет расширен и преобразован в национальный проект "Семья". Одним из главных направлений нацпроекта "Семья" стали всесторонняя поддержка семей с детьми, в том числе формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство, ставшие основой регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

В Самарской области уделяется особое внимание государства решению ключевых демографических задач, благополучию семей с детьми. По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева 2025 г. объявлен в регионе Годом многодетной семьи. В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки.

Одна из многодетных семей, которая получает всестороннюю помощь от государства — семья Коробкиных из Борского района Самарской области.

Лилия Рифкатовна вместе с супругом Максимом Сергеевичем воспитывают троих детей — 18-летнего Александра, 14-летнюю дочь Варвару и 10-летнего Тимофея.

Семья Коробкиных — большая и дружная. Каждый готов прийти на помощь друг другу. Глава семьи Максим Сергеевич — индивидуальный предприниматель, занимается переработкой молока и производством молочных продуктов. Одному справляться с таким объемом работы тяжело, поэтому помогает вся семья: кто-то моет, кто-то чистит, кто-то помогает маме в приготовлении творожных сырков, конфет из рикотты.

Отличительная черта семейства Коробкиных — волонтерство: почистить снег во дворе у одинокой бабушки, построить горку для детворы, покормить птиц, собрать мусор на реке Самарка, выйти на районный субботник. Коробкины считают, что эти маленькие дела делают мир чуточку лучше.

У Лилии Рафиковны много забот, как у любой многодетной мамы, и со всем она справляется, а в свободное время очень любит вязать и вышивать. Мама вместе с дочерью вяжут теплые носки, перчатки, шарфы для земляков-участников СВО. Готовые изделия Лилия Рифкатовна передает с бойцами, которые приезжают в краткосрочный отпуск, чтобы они раздали их в своих воинских частях.

Семья Коробкиных пользуется всеми положенными мерами государственной поддержки как многодетная: в 2024 г. они получали единое пособие по линии Социального фонда России на двоих детей; компенсацию оплаты ЖКУ, которую планируют переоформить и в этом году; выплату к началу учебного года на приобретение школьной и спортивной формы на младших детей; единовременную выплату выпускнику в размере 10 тыс. руб. на старшего сына. В прошлом году Коробкины также оформили удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

Также Коробкины воспользовались такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. В 2024 г. социальный контракт был открыт на развитие своего дела на пошив предметов интерьера и сумок из хлопкового шнура.

Благодаря выплатам, пособиям и компенсациям, предоставляемым в том числе и в рамках национального проекта "Семья", семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе — от рождения ребенка до начала его взрослой жизни.