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Транспорт Транспорт и связь

До 29 августа отменят несколько электричек из-за ремонтных работ

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением ремонтных работ на участке Старосемейкино — Царевщина вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26-29 августа, сообщает СППК.

Фото: Архив «ВН»

Поезд № 6310/6309 Самара (отпр. 12.21) — Курумоч (приб. 13.49) устанавливается сообщением Самара (отпр. 12.21) — Водинская (приб. 13.18) на участке Водинская — Курумоч отменяется.

Поезд № 6342/6341 Царевщина (отпр. 14.05) — Самара (приб. 15.19) устанавливается сообщением Водинская (отпр. 14.23) — Самара (приб. 15.19) на участке Царевщина — Водинская отменяется.

14, 21, 28 августа поезд № 6334/6333 Курумоч (отпр. 12.11) –Самара (приб. 13.38) устанавливается сообщением Водинская (отпр.12. 42) — Самара (приб. 13.38) на участке Курумоч — Водинская отменяется.

17, 24 августа поезд № 6336/6335 Курумоч (отпр. 19.53) –Самара (приб. 21.20) устанавливается сообщением Водинская (отпр. 20.24) — Самара (приб. 21.20) на участке Курумоч — Водинская отменяется.

 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 августа поезд № 6308/6307 Курумоч (отпр. 15.27) –Самара (приб. 16.56) проследует по измененному расписанию и устанавливается сообщением Курумоч (отпр. 17.12) — Стахановская (приб. 18.23) на участке Стахановская — Самара отменяется.

 

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