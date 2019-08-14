До 29 августа отменят несколько электричек из-за ремонтных работ

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с проведением ремонтных работ на участке Старосемейкино — Царевщина вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26-29 августа, сообщает СППК.

Фото: Архив «ВН»