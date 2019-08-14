Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам активнее включаться в работу системы "Малые закупки"

В среду, 14 августа, глава региона Дмитрий Азаров провел совещание, на котором руководитель Главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина доложила о промежуточных итогах работы регионального модуля "Малые закупки".

Модуль "Малые закупки" был запущен в промышленную эксплуатацию в июле 2017 года. Его задача - перевести в цифровую плоскость взаимодействие заказчиков с малым и средним бизнесом.

Портал позволяет в режиме онлайн осуществлять закупки "малого объема" (до 300 и по отдельным видам услуг до 600 тыс. руб.) за счет формирования единого извещения, которое публикуется на сайте. Кроме того, на адрес электронной почты поставщика приходит уведомление о появлении нового извещения в интересующем его разделе. Также поставщик имеет возможность разместить оферту с предложением своего товара или услуги, а заказчик - заключить контракт путем выбора из предлагаемых оферт наиболее подходящей по цене и другим условиям.

На данный момент на портале зарегистрировано более 5 тыс. поставщиков, из которых около 4 тыс. являются субъектами малого и среднего предпринимательства. При этом 80% зарегистрированных поставщиков - предприниматели Самарской области.

"Соответственно, размещая наши прямые закупки через этот портал, мы даем возможность развиваться местному бизнесу, что косвенно влияет и на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - подчеркнула руководитель Главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина.

Подводя итоги работы модуля за 1,5 года, она доложила, что за 2018-й и шесть месяцев 2019 года региональными заказчиками в модуле заключено более 65,7 тыс. контрактов на общую сумму свыше 3,4 млрд рублей. Говоря об экономическом эффекте модуля, Наталья Катина подчеркнула: за истекший период благодаря "Малым закупкам" сложилась экономия от стартовой цены 10,5%, что в натуральном выражении составляет порядка 112 млн рублей.

Наталья Катина также отметила, что представители бизнеса высоко оценивают возможности модуля, особенно активно им пользуются сельхозпроизводители губернии, и многие предприниматели выступают с инициативой распространить опыт взаимодействия через "Малые закупки" на муниципальный уровень. С подобным предложением, в частности, выступило реготделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований активнее включаться в работу системы "Малые закупки", информировать о ее возможностях местный бизнес.



"Очевидно, что единая система позволяет работать на качество и на снижение цены, создает условия конкурентного рынка в регионе и позволяет работать на этом портале и поставщикам из других субъектов", - отметил Дмитрий Азаров.

Обеспечивать чистоту и прозрачность закупок будет независимый регистратор, который заработает с 1 октября 2019 года. Он будет фиксировать все действия участников торгов в единой информационной системе.