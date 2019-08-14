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В регионе прошло заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 августа, и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.

Областная комиссия была сформирована во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Среди ее задач — координация деятельности органов власти разного уровня по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции (в том числе контрафактной), мониторинг и оценка ситуации в этой сфере.

Сегодня участники заседания рассмотрели вопрос о проведении мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на потребительском рынке Самарской области. Представитель областного министерства промышленности и торговли рассказал, что на территории региона деятельность по розничной продаже алкогольной продукции осуществляют 945 лицензиатов на 4,5 тыс. торговых объектах, из которых 1 тыс. — это объекты общественного питания.

По информации регионального министерства промышленности и торговли, в рамках осуществляемого регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в первом полугодии текущего года министерством проведено 10 внеплановых проверок в отношении юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Проверено 34 объекта торговли. В результате на 29 объектах торговли выявлено 36 нарушений. С целью их устранения выдано 3 предписания. При проведении контрольных мероприятий осуществлялось взаимодействие с ГУ МВД России по Самарской области, ФСБ, МРУ Росалкогольрегулированием по ПФО.

В конце апреля министерством впервые в ПФО была проведена контрольная закупка в отношении одной организации-лицензиата, согласованная в установленном законодательстве порядке с органами прокуратуры. По ее результатам составлены протоколы об административных правонарушениях.

В первом полугодии 2019 года министерством возбуждено 366 административных производств, составлено 149 протоколов об административном правонарушении. По результатам рассмотрения министерством и судебными инстанциями материалов дел об административных правонарушениях вынесены  наказания в виде административных штрафов на общую сумму более 3 млн рублей.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками министерства из незаконного оборота изъято более 12 тыс. л алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также представитель областного минпрома отметил, что в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, направленной на предупреждение нарушений обязательных требований, за 6 месяцев текущего года министерством вынесено 176 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства (в 2017 году — 38, в 2018 году — 91).

"Проблема незаконного оборота алкогольной продукции продолжает оставаться острой в Самарской области. Мы отмечаем положительную динамику как по объемам нелегального алкоголя, так и по количеству случаев отравления такой продукцией. Но необходимо, чтобы результаты были более значимыми и явными. Только в прошлом году зафиксировано более 2 тыс. острых отравлений некачественным алкоголем, к сожалению, примерно пятая часть закончилась летальным исходом. Люди должны понимать, что нелегальный алкоголь, произведенный без соблюдения элементарных требований к производству, несет прямые риски для их здоровья и жизни", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Он также отметил, что помимо непосредственной опасности для граждан, незаконный оборот алкоголя наносит серьезный экономический вред. "Бюджет теряет значительные суммы, в том числе поступление акцизов. Рецепт здесь один: продолжать рейды, которые совершает Управление внутренних дел по Самарской области, областные органы лицензирования, имеющие соответствующие полномочия. Рейды осуществляются, в том числе, на основании информации, полученной от граждан по  телефону горячей линии. Благодаря активной позиции жителей эта работа проходит более результативно", — сказал Виктор Кудряшов.

Напомним, что наказание для лиц, незаконно осуществляющих производство и продажу алкогольной продукции, очень серьезное — это штрафы, которые доходят до 3 млн рублей, уголовные дела, конкретные реальные сроки.

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