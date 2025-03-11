В правительстве Самарской области обсудили организацию работы по обращению с ТКО

Во вторник, 11 марта, состоялось совещание по вопросам отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, которое провел вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов. При участии министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, регионального оператора АО "Экология" и муниципалитетов обсудили вопросы содержания контейнерных площадок, вывоза твердых коммунальных отходов и цифровизацию отрасли.

Работа регионального оператора стабилизируется. В первые дни ноября 2024 г. доля адресов, по которым вывоз не был осуществлен вовремя, составляла порядка 40%, однако с середины декабря 2025 г. эта цифра составляет менее 1%. Но сохраняются вопросы эффективности обслуживания контейнерных площадок, развития инфраструктуры накопления твердых коммунальных отходов.

Генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков сообщил, что региональный оператор ведет особый контроль за работой перевозчиков, анализирует и оперативно реагирует обращения от жителей.

"Ответственность регоператора начинается с момента погрузки отходов, а уборка площадки и территории вокруг лежит на муниципалитете и управляющей компании. В своих обращениях жители часто обращают на внимание на общее состояние контейнерных площадок. Львиная доля жалоб связана с крупногабаритными отходами. Они складируются рядом с контейнерами, часто на газонах, потому что практически нет мест для их накопления", — прокомментировал Андрей Шестаков.

Для решения этого вопроса регоператор закупил 80 бункеров, 57 из них уже выставлены. Для организации цивилизованного сбора крупногабаритных отходов вице-губернатор Вячеслав Романов поручил муниципалитетам проработать схему размещения больших емкостей на контейнерных площадках или создать отдельные места накопления, а также организовать надлежащую уборку контейнерных площадок.

Одной из причин переполненности контейнеров в течение 24 часов является недостаточное количество мусоросборников и контейнерных площадок. Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов сообщил, что продолжается активная работа по актуализации сведений мест накопления твердых коммунальных отходов с тем, чтобы решить эту проблему.

"Формируется цифровая модель отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас органы местного самоуправления и регоператор должны регулярно обновлять данные по контейнерам и контейнерным площадкам в федеральной системе — ФГИС УТКО. Это позволит определить корректную потребность: где нужны новые или дополнительные контейнеры и их количество, где требуется замена мусоросборников или реконструкция контейнерной площадки", — отметил министр.

В 2024 г. муниципалитетам из областного бюджета по поручению губернатора Вячеслава Федорищева было выделено 295 млн. руб., что позволило отремонтировать 734 контейнерных площадки, приобрести 7622 мусоросборника, обустроить 198 контейнерных площадок и ликвидировать 22 несанкционированные свалки. На те же цели в 2025 г. в бюджете предусмотрено 625 млн. руб., что позволит приобрести более 10 тыс. контейнеров, ликвидировать 20 несанкционированных свалок, обустроить новые и отремонтировать существующие контейнерные площадки в количестве более 1600 единиц. По мере закупки и выставления контейнеров, обустройства контейнерных площадок, муниципалитеты продолжают вносить информацию во ФГИС УТКО.

"По статистике ППК "РЭО" Самарская область пока отстает в реализации Дорожной карты по обеспечению контейнерами и контейнерными площадками из-за сформированного ранее дефицита. Прошу глав муниципалитетов активизироваться в этом направлении, назначить ответственных лиц за актуализацию сведений в системе. Уже с завтрашнего дня необходимо показать положительную динамику", — поручил Вячеслав Романов.

Цифровизация отрасли идет также в части установки видеонаблюдения в местах частых нарушений. В рамках пилотного проекта на тестировании находятся камеры, направленные на фиксацию несанкционированных сбросов отходов, не относящихся к ТКО. По итогам эффективности работы такого проекта и с учетом стоимости будут приниматься решения по дальнейшему развитию системы.

В преддверии месячников по благоустройству главы муниципалитетов подготовят аналитику за предыдущий период по местам образования наибольших объемов собранных отходов. Это позволит региональному оператору проработать вопрос частоты вывоза с этих мест или организовать специальные емкости для сбора. Вице-губернатор поручил главам муниципалитетов в срок до 4 апреля 2025 г. разработать и утвердить планы проведения субботников.

"Задача одна — сделать Самарскую область чистой и уютной. Каждый должен системно работать над решением этой задачи в своей сфере ответственности. Мы не разделяем: "это наше, а это не наше". Если муниципалитету нужна поддержка в работе с федеральной системой или возникают вопросы во взаимодействии с регоператором, коллеги из профильного министерства помогут", — завершил совещание Вячеслав Романов.



