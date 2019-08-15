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Транспорт Транспорт и связь

Скоростная переправа "Самара - Ширяево" закрыта

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 14 августа скоростная переправа "Самара — Ширяево" временно закрыта, сообщает ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".

Это произошло в связи с технической неисправностью теплохода "Восход".

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