Скоростная переправа "Самара - Ширяево" закрыта

С 14 августа скоростная переправа "Самара — Ширяево" временно закрыта, сообщает ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".
Это произошло в связи с технической неисправностью теплохода "Восход".
С 14 августа скоростная переправа "Самара — Ширяево" временно закрыта, сообщает ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".
Это произошло в связи с технической неисправностью теплохода "Восход".
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