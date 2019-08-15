На Волге у Самары толкач с баржей столкнулся с берегом, повредив три судна

В среду, 14 августа, в 2:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии на воде в Красноярском районе с участием толкача "Речной 91" с порожней баржей, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, на 1703 км реки Волга в районе п. Волжский толкач с баржей столкнулся с берегом в районе лодочного причала, повредив три маломерных судна.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что пострадавших нет. Пробоин в барже нет. Судоходство на реке Волга осуществлялось в штатном режиме.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа двигателя на толкаче.