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На Волге у Самары толкач с баржей столкнулся с берегом, повредив три судна

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 августа, в 2:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии на воде в Красноярском районе с участием толкача "Речной 91" с порожней баржей, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, на 1703 км реки Волга в районе п. Волжский толкач с баржей столкнулся с берегом в районе лодочного причала, повредив три маломерных судна.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что пострадавших нет. Пробоин в барже нет. Судоходство на реке Волга осуществлялось в штатном режиме.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа двигателя на толкаче.

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